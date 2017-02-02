Жестокое убийство двух женщин потрясло Уссурийск

Владивосток, 2 февраля, PrimaMedia.

Уголовное дело возбуждено по факту убийства двух женщин в Уссурийске. В преступлении подозревается мужчина, который после жестокой расправы похитил ценные вещи убитых, сообщает ИА PrimaMedia источник в городском ОМВД.

Мертвых женщин обнаружили 31 января в многоквартирном доме на улице Вокзальная Дамба, 18, в Уссурийске. На теле 52-летней хозяйки квартиры видимых повреждений не обнаружили, на теле ее 44-летней гостьи имелись колотые раны в области живота, шеи и груди.

Как удалось установить правоохранителям, у одной из убитых злоумышленник похитил телефон, золотые украшения и банковскую карту, у второй пропали два телефона, банковская карта, золотые украшения и 20 тысяч рублей из сумочки.

По подозрению в двойном убийстве разыскивается мужчина неславянской внешности, предположительно выходец из Средней Азии. На вид ему 35−37 лет, рост 180−185 см, спортивного телосложения, волосы короткие темные. В настоящее время ведутся поиски предполагаемого преступника по ориентировке с фотороботом.