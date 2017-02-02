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08:25 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области сожгли больше 50 килограммов наркотиков

В Новосибирске уничтожена крупная партия наркотиков и психотропных веществ. Все они являлись доказательствами по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом зелья.

Андрей Чеботаев, Старший оперуполномоченный МВД РФ по Новосибирской области: «Более 50ти килограммов изъятых наркотических средств, психотропных веществ, среди них более 35 килограммов героин, около 10 килограммов марихуаны, свыше 2,5 килограммов синтетических наркотиков».

В черных мешках и коробках еще порошки для изготовления синтетических наркотиков, лабораторная посуда, банковские карты, телефоны и сим-карты. Так называемые инструменты преступного бизнеса. Вся партия около года копилась на складе МВД. Преступникам, у которых все это изъяли суд уже вынес приговор. Вещдоки — обязали уничтожить. В итоге — черные мешки по очереди отправили в специальную печь. Под присмотром — комиссии из Роспортебнадзора, Минздрава и полиции.

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