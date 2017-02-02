В Новосибирской области сожгли больше 50 килограммов наркотиков

В черных мешках и коробках еще порошки для изготовления синтетических наркотиков, лабораторная посуда, банковские карты, телефоны и сим-карты. Так называемые инструменты преступного бизнеса. Вся партия около года копилась на складе МВД. Преступникам, у которых все это изъяли суд уже вынес приговор. Вещдоки — обязали уничтожить. В итоге — черные мешки по очереди отправили в специальную печь. Под присмотром — комиссии из Роспортебнадзора, Минздрава и полиции.