В Новосибирской области сожгли больше 50 килограммов наркотиков
В Новосибирске уничтожена крупная партия наркотиков и психотропных веществ. Все они являлись доказательствами по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом зелья.
В Новосибирске уничтожена крупная партия наркотиков и психотропных веществ. Все они являлись доказательствами по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом зелья.
Андрей Чеботаев, Старший оперуполномоченный МВД РФ по Новосибирской области: «Более 50ти килограммов изъятых наркотических средств, психотропных веществ, среди них более 35 килограммов героин, около 10 килограммов марихуаны, свыше 2,5 килограммов синтетических наркотиков».
В черных мешках и коробках еще порошки для изготовления синтетических наркотиков, лабораторная посуда, банковские карты, телефоны и