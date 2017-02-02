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05:40 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае женщина пострадала в драке с полицейскими

Её доставили в больницу со сломанной ключицей и кровоподтеками.

В Ачинске по время драки пострадали женщина. Помимо прочих участников в потасовке оказались и сотрудники полиции. Об этом сообщает местное информационное агентство «Градъ». По информации СМИ компания в составе стражей порядка и гражданских отдыхала за городом. В ходе застолья возник конфликт, переросший в драку. В результате пострадала женщина, её доставили в больницу со сломанной ключицей и кровоподтеками.

В ГУ МВД по Красноярскому краю подтвердили факт конфликта. Там рассказали, что в дежурную часть от жителя Ачинска поступило сообщение о том, что в компании, среди участников которой были и полицейские, во время отдыха произошла потасовка, где женщина получила травмы.

Начальник Главного управления Александр Речицкий назначил служебную проверку, которая позволит установить обстоятельства происшествия и принять решение в соответствии с законом.

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