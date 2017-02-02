Грипп атакует детей и подростков в Приморье

«Превышение эпидпорога на 18,6 процента наблюдалось во Владивостоке за счет роста заболеваемости среди детей до шести лет, а также подростков от 15 лет и старше», — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
В Приморье по результатам лабораторных анализов с начала эпидсезона было обследовано 1091 человек. Вирус гриппа А (H3N2) обнаружен в 184 случаях, вирус гриппа В в — 25 случаях, вирус гриппа A (H1N1)pdm09 обнаружен в трех случаях.
На данный момент в Приморье полностью приостановлен учебный процесс в семи школах. Частично приостановлена работа 73 групп в 47 детсадах и 115 классов в 91 школе.
Напомним, с учетом сложившейся ситуации занятия в школах и детсадах региона приостанавливается на семь дней при отсутствии в классе, группе, детсаду или школе более 20 процентов детей, заболевших ОРВИ и гриппом.
Специалисты напоминают: к группе высокого риска заражения гриппом и ОРВИ относятся дети до пяти лет, люди, страдающие нарушениями в работе иммунной системы и хроническими заболеваниями, а также пожилые люди. Врачи отмечают, что именно для них большинство осложнений ОРВИ и гриппа — пневмония, обострение болезней сердечно-сосудистой системы и органов дыхания — представляют серьезную опасность. Среди осложнений гриппа — бронхит, гайморит, тонзиллит, отит. Гриппозная инфекция особенно опасна для беременных женщин.