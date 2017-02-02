В Новосибирске на причале горел теплоход «Монолит», об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Вечером 1 февраля в Ленинском районе на причале на улице Междуреченской загорелся теплоход «Монолит», который находился на ремонте.

«В результате пожара огнем была повреждена рулевая рубка и частично трюм», — рассказали спасатели.

Тушение возгорания заняло чуть более 10 минут, привлекались 5 единиц техники и 14 человек личного состава.

Напомним, в понедельник, в субботу, 29 января, ранним утром на улице Русская, 42б на корабле, стоящем на берегу, произошел еще один пожар. Пришвартованному судну 47 лет и по назначению оно давно не использовалось. В трюме оборудовали сауну, которая загорелась. Огонь повредил потолок в парильном помещении. Никто не пострадал.

Причины и обстоятельства возгораний выясняются.