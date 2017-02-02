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08:27 (мск), источник: СуперОмск

В Омске пропали двое подростков

Накануне, в полицию поступило два заявления о розыске подростков.

Сотрудники городского отела полиции № 8 разыскивают 16-летнюю Анастасию Степанову. Девушка ушла из дома 30 января и до сих пор не вернулась. А оперативники отдела полиции № 11 устанавливают местонахождение 15-летнего Александра Моисеева, который также 30 января ушел из дома на ул. 2 Челюскинцев.

Приметы Анастасии Степановой: на вид 16−18 лет, рост 158 см, худощавое телосложение, темные волнистые волосы ниже плеч, карие глаза. Девушка была одета в черный пуховик ниже колена с капюшоном, черные замшевые сапоги, джинсы цвета хаки, черно-белую меховую шапку.

Особые приметы: на животе пирсинг с красным камнем, на предплечье татуировка в виде текста на английском языке.

Приметы Александра Моисеева: рост 175−180 см, худощавое телосложение, русые короткие волосы, голубые глаза, прямой нос. Молодой человек был одет в черного спортивную вязаную шапку, синюю болоньевую куртку с капюшоном, спортивные брюки цвета хаки, зимние спортивные ботинки.

На розыск несовершеннолетних ориентирован личный состав УМВД России по г. Омску. Отмечается, что ранее подростки уже неоднократно допускали самовольные уходы.

Полиция просит тех, кто знает что-либо о местонахождении Анастасии Степановой и Александра Моисеева, позвонить по телефонам 63−04−04 (ОП № 8 УМВД России по г. Омску), 61−04−04 (ОП № 11 УМВД России по г. Омску) или 02.

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