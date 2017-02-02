В Омске пропали двое подростков

Сотрудники городского отела полиции № 8 разыскивают 16-летнюю Анастасию Степанову. Девушка ушла из дома 30 января и до сих пор не вернулась. А оперативники отдела полиции № 11 устанавливают местонахождение 15-летнего Александра Моисеева, который также 30 января ушел из дома на ул. 2 Челюскинцев.

Приметы Анастасии Степановой: на вид 16−18 лет, рост 158 см, худощавое телосложение, темные волнистые волосы ниже плеч, карие глаза. Девушка была одета в черный пуховик ниже колена с капюшоном, черные замшевые сапоги, джинсы цвета хаки, черно-белую меховую шапку.