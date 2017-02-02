В Красноярске изъяли незаконную партию «тройного одеколона»

Специалисты управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю выявили факт незаконной продажи спиртосодержащей продукции. Представители ведомства нашли партию «тройного одеколона» в одном из магазинов Красноярска.

В ходе проверки предпринимателя, работавшего на ул. Свердловской, было обнаружено 15 бутылок одеколона «TROYNOY» salut объемом 100 мл каждая. Стоимость одной единицы составляла 28 рублей. Содержание спирта в одеколоне доходило до 28%.

Вся незаконная продукция изъята из оборота. В отношении бизнесмена заведено дело по статье КоАП «незаконная продажа товаров, реализация которых запрещена». Материалы проверки направлены в СК РФ по Красноярскому краю.

Сейчас продолжается мониторинг оборота спиртосодержащей продукции. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют сообщать в ведомство о фактах продажи незаконного товара с помощью формы «Обращения граждан» на сайте или по телефону 8 (391) 226−89−50 .