Жителя Забайкалья будут судить за ограбление магазина сотовой связи в Братске
В Иркутской области задержали мужчину, который два месяца назад ограбил магазин.
В Иркутской области задержали мужчину, который два месяца назад ограбил магазин.
В Братске будут судить мужчину, который напал на салон сотой связи. Как 2 февраля 2017 года сообщила
По факту нападения следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Сотрудники уголовного розыска провели комплекс
По сведениям сыщиков, предполагаемый разбойник, ограбив магазин, покинул Братск и уехал в Москву. В дальнейшем полицейским стало известно, что мужчина планирует вернуться в Забайкалье. Операция по задержанию преступника прошла 21 января при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области.
Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.