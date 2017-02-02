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06:45 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жителя Забайкалья будут судить за ограбление магазина сотовой связи в Братске

В Иркутской области задержали мужчину, который два месяца назад ограбил магазин.

В Братске будут судить мужчину, который напал на салон сотой связи. Как 2 февраля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, следствие установило, что 1 декабря неизвестный мужчина ворвался в салон сотовой связи, расположенный на улице Кирова Братска, и, угрожая двум женщинам-продавцам предметом, похожим на пистолет, похитил имущество на сумму около 230 тысяч рублей.

По факту нападения следственными органами было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой). Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и установили личность подозреваемого. Им оказался 49-летний житель Забайкальского края. Известно, что он в 2013 году освободился из мест лишения свободы, отбыв наказание за совершение аналогичного преступления. Однако должных выводов для себя он не сделал и на путь исправления не встал, поэтому вновь совершил тяжкое преступление.

По сведениям сыщиков, предполагаемый разбойник, ограбив магазин, покинул Братск и уехал в Москву. В дальнейшем полицейским стало известно, что мужчина планирует вернуться в Забайкалье. Операция по задержанию преступника прошла 21 января при силовой поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.

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