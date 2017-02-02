Жителя Хабаровского края подозревают в экстремизме
48-летнего жителя поселка Ванино подозревают в экстремизме.
48-летнего жителя поселка Ванино подозревают в экстремизме.
Мужчина опубликовал на своих страницах в популярной социальной сети видео, изображение и стихотворение. В этих материалах были признаки того, что они направлены на возбуждение ненависти к народам Средней Азии и Кавказа.
Известно, что в октябре 2016 года мужчину осудили за аналогичное преступление. Тогда его приговорили к штрафу в размере 130 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на