Жителя Хабаровского края подозревают в экстремизме

Мужчина опубликовал на своих страницах в популярной социальной сети видео, изображение и стихотворение. В этих материалах были признаки того, что они направлены на возбуждение ненависти к народам Средней Азии и Кавказа.

Известно, что в октябре 2016 года мужчину осудили за аналогичное преступление. Тогда его приговорили к штрафу в размере 130 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу следственного комитета РФ по Хабаровскому краю.