Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Бытовой алкоголизм: как выжить в мире, где все пьют
«Авдеевка на грани гибели»: бои близ Донецка не утихают
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Светлана Бондарчук поделилась пляжным фото
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Женщине под страхом смерти запретили секс
Сексуальный танец закончился для девушки больницей
Реакция депутата: Украину отдают под эффективный контроль России
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Дочка Майкла Джексона бросила бойфренда
Мэрайя Кэри рассказала об отношениях с новым возлюбленным
Песков: мы знаем, кто является инициатором атаки на Авдеевку
«Пусть вернут Вильнюс»: ответ Софреда Литве - СМИ
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
06:58 (мск), источник: Губерния онлайн

Жителя Хабаровского края подозревают в экстремизме

48-летнего жителя поселка Ванино подозревают в экстремизме.

Мужчина опубликовал на своих страницах в популярной социальной сети видео, изображение и стихотворение. В этих материалах были признаки того, что они направлены на возбуждение ненависти к народам Средней Азии и Кавказа.

Известно, что в октябре 2016 года мужчину осудили за аналогичное преступление. Тогда его приговорили к штрафу в размере 130 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу следственного комитета РФ по Хабаровскому краю.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Хабаровчане отпразднуют Масленицу на берегу Амура
Минобороны выразило протест военному атташе Украины
СМИ узнали о готовящемся увольнении главы «Почты России»
США изменят указ о мигрантах ради держателей грин-карт
В Румынии возобновились массовые антиправительственные протесты
Тиллерсона утвердили в должности госсекретаря США
Пентагон признал гибель мирных жителей в ходе операции в Йемене
Арестованы еще два сообщника лидера «Шалтая-Болтая»
Спорт
«Спартак» — без партнера Промеса, «Локо» — без Миранчука Подводим итоги среды, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка
Авто
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка Аукционный дом Bonhams продал уникальный внедорожник Lamborghini, который известен россиянам, в том числе, по сериалу «Бригада»
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу Телеканал «Пятница!» запускает новое шоу, его главными героинями станут звезды Instagram, на чьи аккаунты подписаны и за чьей жизнью следят сотни тысяч людей
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Петербургский хостел объявлен лучшим в мире
Как сделать балкон удобным и функциональным
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Леди
Личный опыт: Как я променяла идеальную фигуру на счастье (фото) Редактор «Леди Mail.Ru» рассказывает, как она много лет занималась фитнесом и следила за правильным питанием, а потом поняла, что любовь к себе не зависит от веса
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь