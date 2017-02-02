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07:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Жадность жителя Находки грозит ему тюрьмой

Таможня Находки в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установила, что летом 2016 года в адрес находкинской компании из Республики Корея были ввезены 8 контейнеров с товаром, заявленным таможенному органу как стеариновая кислота, используемая для производства пластмасс и каучука.

Об этом ИА «Дейта» сообщила Наталья Сабадаш, главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни.

При проведении проверки и вскрытии контейнеров установлено, что в них находится порошкообразное спортивное питание в различной упаковке, попадающее под запрет ввоза, установленный в отношении продукции производства США, стран Европейского союза и ряда иных государств, принявших решение о введении в отношении Российской Федерации экономических санкций. Товар, стоимостью более 120 миллионов рублей, арестовали и изъяли.

В результате недостоверного декларирования спортивного питания под видом стеариновой кислоты, представитель данной фирмы уклонился от уплаты таможенных платежей в размере более 20 миллионов рублей. За это жителю находки грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, Находкинский городской суд признал виновной компанию из Находки, в адрес которой был ввезен товар, в совершении административных правонарушений и назначил наказание в виде конфискации спортивного питания.

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