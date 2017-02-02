Жадность жителя Находки грозит ему тюрьмой

Об этом ИА «Дейта» сообщила Наталья Сабадаш, главный государственный таможенный инспектор по связям с общественностью Находкинской таможни.

При проведении проверки и вскрытии контейнеров установлено, что в них находится порошкообразное спортивное питание в различной упаковке, попадающее под запрет ввоза, установленный в отношении продукции производства США, стран Европейского союза и ряда иных государств, принявших решение о введении в отношении Российской Федерации экономических санкций. Товар, стоимостью более 120 миллионов рублей, арестовали и изъяли.

В результате недостоверного декларирования спортивного питания под видом стеариновой кислоты, представитель данной фирмы уклонился от уплаты таможенных платежей в размере более 20 миллионов рублей. За это жителю находки грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, Находкинский городской суд признал виновной компанию из Находки, в адрес которой был ввезен товар, в совершении административных правонарушений и назначил наказание в виде конфискации спортивного питания.