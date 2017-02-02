Семейчанин пошёл грабить букмекерскую, вооружившись пластмассовой линейкой

Инцидент произошёл в помещении букмекерской конторы, куда ворвался незнакомец и начал требовать у кассира деньги, угрожая простой школьной линейкой.

Испуганная женщина приняла канцелярский предмет за нож, однако смогла взять себя в руки и предотвратить ограбление. Когда мужчина отвернулся, чтобы открыть кассу, она выбежала на улицу и стала звать на помощь. Преступник не ожидал такого поворота событий и сбежал с места преступления, однако был задержан.