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07:08 (мск), источник: Informburo.kz

Семейчанин пошёл грабить букмекерскую, вооружившись пластмассовой линейкой

В Семее грабитель пытался запугать кассира букмекерской конторы пластиковой линейкой.

Инцидент произошёл в помещении букмекерской конторы, куда ворвался незнакомец и начал требовать у кассира деньги, угрожая простой школьной линейкой.

Испуганная женщина приняла канцелярский предмет за нож, однако смогла взять себя в руки и предотвратить ограбление. Когда мужчина отвернулся, чтобы открыть кассу, она выбежала на улицу и стала звать на помощь. Преступник не ожидал такого поворота событий и сбежал с места преступления, однако был задержан.

«Приговором суда мужчина признан виновным в совершении разбоя, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года с конфискацией имущества и установлением пробационного контроля на весь назначенный срок ограничения свободы», — сообщили в пресс-службе суда № 2 города Семей.

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