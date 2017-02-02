Семейчанин пошёл грабить букмекерскую, вооружившись пластмассовой линейкой
В Семее грабитель пытался запугать кассира букмекерской конторы пластиковой линейкой.
В Семее грабитель пытался запугать кассира букмекерской конторы пластиковой линейкой.
Инцидент произошёл в помещении букмекерской конторы, куда ворвался незнакомец и начал требовать у кассира деньги, угрожая простой школьной линейкой.
Испуганная женщина приняла канцелярский предмет за нож, однако смогла взять себя в руки и предотвратить ограбление. Когда мужчина отвернулся, чтобы открыть кассу, она выбежала на улицу и стала звать на помощь. Преступник не ожидал такого поворота событий и сбежал с места преступления, однако был задержан.
«Приговором суда мужчина признан виновным в совершении разбоя, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года с конфискацией имущества и установлением пробационного контроля на весь назначенный срок ограничения свободы», — сообщили в