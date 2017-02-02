Хабаровский таксист попал в больницу после аварии

На пересечении улиц Суворова и Сунгарийской в аварии пострадал водитель такси. В «Тойоте Платц» он ехал один. Мужчина повредил коленную чашечку и был госпитализирован, сообщает портал «Губерния».

К месту аварии такси приближалось по улице Суворова со стороны проспекта 60-летия Октября. Траектории движения на перекрестке водитель не менял. «Платц» был сбит с курса встречной «Тойотой Пробокс», водитель которой собирался свернуть на Пятую площадку. Универсалом управлял 66-летний хабаровчанин, его водительский стаж — около 20 лет. После толчка «Платц» вылетел на обочину и врезался в светофорную опору.

Машина таксисту не принадлежит — ее водителю предоставила фирма. После того как мужчину выпишут из больницы, ему придется отстаивать свою правоту. Разбором ДТП будет заниматься отдел дознания.