На самом опасном водоеме края унесло льдину с рыбаками
На водохранилище Березовской ГРЭС уплыли на льдине рыбаки, сообщили 2 февраля в краевом учреждении «Спасатель».
На водохранилище Березовской ГРЭС уплыли на льдине рыбаки, сообщили 2 февраля в краевом учреждении «Спасатель».
Вчера на водохранилище оторвало льдину, на которой в этот момент находилось 2 человека. Мужчины дозвонились по телефону 01, и приехавшие спасатели помогли им выбраться на берег. Никто в происшествии не пострадал.
Напомним, водохранилище ГРЭС считается у спасателей самым опасным водоемом:
Стоит отметить, что за прошедший месяц текущего года спасателям уже 5 раз приходилось реагировать на происшествия на льду, 2 человека погибли.