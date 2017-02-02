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07:35 (мск), источник: Newslab.ru

На самом опасном водоеме края унесло льдину с рыбаками

На водохранилище Березовской ГРЭС уплыли на льдине рыбаки, сообщили 2 февраля в краевом учреждении «Спасатель».

Вчера на водохранилище оторвало льдину, на которой в этот момент находилось 2 человека. Мужчины дозвонились по телефону 01, и приехавшие спасатели помогли им выбраться на берег. Никто в происшествии не пострадал.

Напомним, водохранилище ГРЭС считается у спасателей самым опасным водоемом: из-за слива теплой воды из системы станции лед здесь всегда слабый. Поэтому здесь по несколько раз в год случаются ЧП с рыбаками. В прошлом году специально для контроля обстановки на водохранилище было создано новое подразделение краевого учреждения «Спасатель».

Стоит отметить, что за прошедший месяц текущего года спасателям уже 5 раз приходилось реагировать на происшествия на льду, 2 человека погибли.

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