На самом опасном водоеме края унесло льдину с рыбаками

Вчера на водохранилище оторвало льдину, на которой в этот момент находилось 2 человека. Мужчины дозвонились по телефону 01, и приехавшие спасатели помогли им выбраться на берег. Никто в происшествии не пострадал.

Напомним, водохранилище ГРЭС считается у спасателей самым опасным водоемом: из-за слива теплой воды из системы станции лед здесь всегда слабый. Поэтому здесь по несколько раз в год случаются ЧП с рыбаками. В прошлом году специально для контроля обстановки на водохранилище было создано новое подразделение краевого учреждения «Спасатель».

Стоит отметить, что за прошедший месяц текущего года спасателям уже 5 раз приходилось реагировать на происшествия на льду, 2 человека погибли.