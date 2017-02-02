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08:55 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми поймали беглого заключённого

Теперь мужчине грозит новый тюремный срок.

26-летний заключённый ответит в суде за побег из колонии.

По информации прокуратуры, мужчина сбежал 21 октября прошлого года. Он отбывал наказание в исправительной колонии № 29. Молодой человек воспользовался тем, что ему можно перемещаться без конвоя по определённому маршруту, и сбежал с территории подсобного хозяйства на ул. Соликамской.

Через некоторое время его задержали. Теперь беглецу грозит ещё 4 года лишения свободы по части 1 статьи 313 УК РФ.

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