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07:50 (мск), источник: Newslab.ru

«Сидит никакой, смеется»: Неадекватный водитель снес знак и захохотал (видео)

На кольце ул. Калинина — Маерчака белая иномарка врезалась в знак, и он упал от удара.

В Красноярске водитель снес знак и впал в приступ хохота. Об инциденте, который произошел вечером 1 февраля на кольце ул. Калинина — Маерчака, сообщили очевидцы. «Водитель “Тойоты” в наркотическом опьянении. Сидит никакой, смеется», — так свидетели случившегося прокомментировали поведение водителя после ДТП.

Судя по кадрам с камеры наблюдения и фотографиям, белая иномарка врезалась в знак, и он упал от удара. В пресс-службе ГИБДД рассказали, что в происшествии обошлось без пострадавших.

Однако подтвердить или опровергнуть факт наркотического опьянения в полиции не смогли, так как водитель отказался проходить медицинское освидетельствование. Обсуждая инцидент, некоторые интернет-пользователи заступились за автомобилиста, предположив, что он не обязательно был под действием каких-то препаратов, а смех мог являться реакцией на стрессовую ситуацию.

Отметим, накануне красноярские дорожные полицейские в качестве эксперимента изменили привычное время проведения тотальной проверки на трезвость и сделали это днем, а не ночью. Рейд проходил на правобережье Красноярска — инспекторы ДПС в течение часа проверяли каждый проезжающий автомобиль. В итоге они задержали троих водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Один из них никогда не получал водительского удостоверения. Нарушителям грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления на срок до 2 лет.

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