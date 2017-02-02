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08:52 (мск), источник: VN.RU

Лыжник погиб после столкновения с новосибирской сноубордисткой

Несчастный случай произошел на горнолыжном склоне в Шерегеше. После столкновения на трассе сноубордистки из Новосибирска и лыжника из Нефтеюганска молодой человек скончался. Во время катания на нем не было шлема. Случай расследует СКР.

ЧП произошло 1 февраля на горе Зеленой в Шерегеше. Около 12.00 на горнолыжной трассе «Доллар» столкнулись 33-летняя сноубордистка из Новосибирска и 31-летний лыжник из Нефтеюганска. От полученных травм молодой человек скончался на месте, девушка никаких повреждений не получила и находится в гостинице. По факту гибели спортсмена проводится проверка.

— Во время катания на погибшем не было шлема. Причины трагедии выясняют следователи СУ СКР по Кемеровской области, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

После известия о трагедии губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился ко всем отдыхающим с просьбой быть внимательными и осторожными, соблюдать все правила безопасности при спуске со склонов. Глава региона также выразил соболезнования семье горнолыжника, погибшего в Шерегеше.

Недавно в Новосибирске двое восьмилетних детей скатились с горки и угодили под колеса иномарки. Происшествие случилось в поселке Медведское Черепановского района. Как рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области, 28 января днем двое мальчиков катались с импровизированной горки возле одного из домов на улице Романова. Пострадавших госпитализировали, а пока сотрудники полиции ищут ответственных за это ЧП.

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