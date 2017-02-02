В Омской области женщина воровала чужие пенсии и перечисляла их своему сыну

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего специалиста Управления Пенсионного фонда РФ в Большереченском районе Елены Тищенко. Женщина обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное с использованием служебного положения.

С августа 2015 года по июнь 2016 года Елена Тищенко изменяла персональные данные и номера банковских счетов получателей пенсий — уроженцев Большереченского района, проживающих в других государствах, и вносила заведомо ложные сведения с реквизитами счета получателя своего сына.

Таким образом, Тищенко похитила у 18 пенсионеров более 400 тысяч рублей, которые были перечислены на расчетный счет ее сына. Похищенные денежные средства она потратила на одежду и еду.

Вину в совершении преступления она признала, однако мер по погашению ущерба не приняла.

В настоящее время уголовное дело направлено в Большереченский районный суд Омской области для рассмотрения по существу. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.