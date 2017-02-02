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08:41 (мск), источник: СуперОмск

В Омске монтажника насмерть ударило током по вине крановщика и прораба

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении прораба Вадима Налобина и крановщика Алексея Осичева.

Мужчин обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

17 июня 2015 года Вадим Налобин работал мастером участка по ремонту тепловых сетей Омского филиала ООО «КВАРЦ Групп». В ходе ремонта теплосети в районе д. 38 по ул. Нефтезаводская Налобин не проконтролировал действия крановщика Алексея Осичева, который слишком близко от высоковольтной линии электропередач установил кран.

«Во время разгрузки труб с седельного тягача 40-летний монтажник стал помогать стропальщикам, взявшись руками без защитных рукавиц за стропы. В это время стрела крана приблизилась на расстояние менее метра к проводам линии электропередач, в результате чего произошло замыкание цепи между стрелой крана и проводами, монтажник получил удар электротоком и скончался на месте происшествия от сердечной недостаточности вследствие поражения электрическим током», — уточняют в пресс-службе регионального следкома.

По мнению следствия, смерть рабочего наступила вследствие недостаточного контроля со стороны ответственного за производство погрузочно-разгрузочных работ мастера Налобина, а также в результате неосторожных действий автокрановщика Осичева.

Отмечается, что последний вину признал, а Вадим Налобин — нет. Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Омска для рассмотрения.

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