Налетчики украли медикаменты из аптеки в центре Омска

Об этом сообщается в группе «Регик 55» со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 2 февраля, в 11 часов. В настоящий момент ведутся поиски нападавших. Их приметы не известны, так как фармацевт находится в шоковом состоянии.