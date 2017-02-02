В Уфе от перегрузки «Газель» сложилась пополам на проспекте С. Юлаева
ДТП в Уфе: грузовую «Газель» буквально сломало пополам, причем без столкновений с
ДТП в Уфе: грузовую «Газель» буквально сломало пополам, причем без столкновений с
Фото попало в группу БашДТП.
По словам автора фото, ЧП произошло на проспекте Салавата Юлаева, перед Губайдуллинским мостом. Во время движения грузик «Газель» вдруг выгнулся в районе соединения кабины с грузовым отсеком. По мнению пользователей соцсети, такое могло произойти если слишком перегрузить кузов за задним мостом.
Несмотря на то, что ЧП могло спровоцировать аварию, этого не произошло. О пострадавших также ничего не сообщается.