В Уфе от перегрузки «Газель» сложилась пополам на проспекте С. Юлаева

Фото попало в группу БашДТП.

По словам автора фото, ЧП произошло на проспекте Салавата Юлаева, перед Губайдуллинским мостом. Во время движения грузик «Газель» вдруг выгнулся в районе соединения кабины с грузовым отсеком. По мнению пользователей соцсети, такое могло произойти если слишком перегрузить кузов за задним мостом.