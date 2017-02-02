В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту травмирования двух девушек на базе отдыха

Обрыв металлического троса бугельного подъемника тюбинговой трассы произошел во время во время катания отдыхающих на тюбингах. Девушки 21 и 22 лет сорвались вниз и ударились об электрощитовое устройство подъемника. Они получили травмы различной степени тяжести.

Уголовное дело возбуждено с целью расширения возможностей установления истины, так как уголовно-процессуальные рамки доследственной проверки не позволяют выполнить необходимый объем следственных действий и оперативных мероприятий, сообщили в СКР. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также круга ответственных лиц, возможно, причастных к его совершению. Будет назначен ряд экспертных исследований.