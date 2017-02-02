В Хабаровском крае завели дело о загрязнении реки
Уголовное дело о халатности завели следователи Хабаровского края после загрязнения реки Бикин канализационными стоками.
Уголовное дело о халатности завели следователи Хабаровского края после загрязнения реки Бикин канализационными стоками.
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Следствие установило, что коллектор, никогда не видевший капитального ремонта, износился на 90 процентов. причем администрация Бикина знала о необходимости ремонта еще в 2014 году. Однако деньги на эти цели в бюджет не закладывались.
— Выход канализационных стоков из коллектора повлек причинение вреда жизни и здоровью граждан, охраняемым законом интересам общества и государства, окружающей природной среде, — сообщил «РГ» старший помощник руководителя СУ СК РФ по краю Илья Гудков.
Он отметил, что дело завели по результатам прокурорской проверки.