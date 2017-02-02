В Хабаровском крае завели дело о загрязнении реки

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления, с 20 декабря минувшего года по 10 января 2017 года из-за порыва напорного канализационного коллектора очистных сооружений города Бикина, находящегося в ведении городской администрации, канализационные стоки растеклись по земле и попали в реку Низинная, впадающую в реку Бикин.

Следствие установило, что коллектор, никогда не видевший капитального ремонта, износился на 90 процентов. причем администрация Бикина знала о необходимости ремонта еще в 2014 году. Однако деньги на эти цели в бюджет не закладывались.

— Выход канализационных стоков из коллектора повлек причинение вреда жизни и здоровью граждан, охраняемым законом интересам общества и государства, окружающей природной среде, — сообщил «РГ» старший помощник руководителя СУ СК РФ по краю Илья Гудков.

Он отметил, что дело завели по результатам прокурорской проверки.