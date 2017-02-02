Банда из шести человек за похищение и убийство бизнесмена ответит перед судом

Хабаровск, 2 февраля, AmurMedia.

Участники преступной группы в составе шести человек, обвиняемые в похищении и убийстве бизнесмена с особой жестокостью, предстанут перед судом в Хабаровске. Заметая следы преступления, злоумышленники расчленили тело своей жертвы и спрятали останки в разных местах, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Следственного управления СК РФ по хабаровскому краю.

По версии следствия, один из обвиняемых в октябре 2015 года решил похитить бизнесмена, вывезти его за пределы Хабаровска и в ходе беседы склонить его к принятию определенного решения, касающегося предпринимательской деятельности потерпевшего. С этой целью злоумышленник попросил своих знакомых помочь ему. В итоге шесть мужчин на трех машинах 20 ноября 2015 года похитили бизнесмена, когда тот шел из дома в гараж. Злоумышленники избили потерпевшего и бросили в салон машины, затем они вывезли его в район грушевого сада возле села Виноградовка. Прибыв на место, они обнаружили, что пленник мертв. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники расчленили тело и закопали фрагменты в разных местах.

Через несколько дней в правоохранительные органы обратились родственники бизнесмена с заявлением об его исчезновении. Благодаря грамотно спланированной следственной работе и проведенным оперативно розыскным мероприятиям преступление раскрыто, а злоумышленники задержаны. В ходе следствия только двое из них частично дали признательные показания, сообщив, что не хотели лишать жизни потерпевшего, а только планировали его напугать. Остальные обвиняемые вину не признали. В отношении всех участников группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Необходимо отметить, что пять участников преступной группы ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Активную роль в раскрытии и расследовании преступления принимали сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.