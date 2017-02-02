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09:11 (мск), источник: СуперОмск

Прокурор потребовал дать депутату три года за нападение на журналиста

Близится к финалу скандальный процесс по делу о нападении депутата Калачинского райсовета Александра Овчаренко на журналиста Первого городского телеканала Вахита Ниязова.

Источник: РИА "Новости"

В четверг, 2 февраля, прокурор потребовал для Овчаренко 3 года условно с испытательным сроком в 2 года.

Приговор огласят сегодня в 16 часов.

Как ранее сообщал «СуперОмск», 7 сентября съемочная группа ПГТК прибыла в село Царицыно Калачинского района, где Шушубаев проводил предвыборную встречу. Туда же приехали дольщики «Ясной Поляны», которые хотели добиться ответа, когда же будут достроены их дома. Когда репортер Вахит Ниязов начал задавать вопросы про дольщиков, на него накинулся помощник Шушубаева, депутат Калачинского райсовета Александр Овчаренко. Ранее судимый Овчаренко нанес корреспонденту несколько ударов, выхватил у него микрофон и бросил его об бетонное перекрытие.

Правоохранители позже квалифицировали действия Овчаренко по статье 144 УКРФ «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации». Причем инкриминируется наиболее серьезная, третья часть статьи «Деяния, соединенные с насилием над журналистом или его близкими либо с повреждением или уничтожением их имущества, а равно с угрозой применения такого насилия».

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