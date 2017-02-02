Спасатели эвакуировали с Эльбруса пострадавшую туристку из Новосибирска
В среду днем девушка почувствовала недомогание и запросила помощь.
В среду днем девушка почувствовала недомогание и запросила помощь.
НАЛЬЧИК, 2 февраля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали с седловины Эльбруса туристку из Новосибирска, которая запросила помощь накануне днем, сообщили ТАСС в управлении МЧС России по
«По состоянию на 01:50 мск
ЧП произошло накануне в 11:00 мск. Сообщалось, что на седловине горы Эльбрус, на высоте 5,3 тыс. метров при восхождении туристка попросила о помощи. Девушка почувствовала недомогание и дожидалась спасателей в хижине.
Спасательные работы затрудняли плохие погодные условия. «Была очень плохая видимость на Эльбрусе, температура воздуха опустилась ниже 40 градусов, и работать в таких условиях очень тяжело», — добавил собеседник агентства. По его данным, группа из Новосибирска была зарегистрирована у спасателей.