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10:50 (мск), источник: ТАСС

Спасатели эвакуировали с Эльбруса пострадавшую туристку из Новосибирска

В среду днем девушка почувствовала недомогание и запросила помощь.

НАЛЬЧИК, 2 февраля. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали с седловины Эльбруса туристку из Новосибирска, которая запросила помощь накануне днем, сообщили ТАСС в управлении МЧС России по Кабардино-Балкарии.

«По состоянию на 01:50 мск поисково-спасательные работы на горе Эльбрус полностью завершены. Туристку транспортировали вниз, где передали сотрудникам медицинской помощи. Состояние пострадавшей стабильное», — уточнили в МЧС.

ЧП произошло накануне в 11:00 мск. Сообщалось, что на седловине горы Эльбрус, на высоте 5,3 тыс. метров при восхождении туристка попросила о помощи. Девушка почувствовала недомогание и дожидалась спасателей в хижине.

Спасательные работы затрудняли плохие погодные условия. «Была очень плохая видимость на Эльбрусе, температура воздуха опустилась ниже 40 градусов, и работать в таких условиях очень тяжело», — добавил собеседник агентства. По его данным, группа из Новосибирска была зарегистрирована у спасателей.

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