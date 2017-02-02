Около 1,5 тонн дизтоплива находится на покинутом судне в Приморье — Росприроднадзор

«По донесению капитана порта в топливных танках судна находится около 1,5 тонн дизельного топлива», — сказал собеседник, ссылаясь на данные администрации порта Владивосток. По данным ТМУ Росприроднадзора, брошенное судно Yeruslan начало тонуть в Амурском заливе в четверг. «Ориентировочно в районе 10:00 местного времени (3.00 мск) визуально наблюдался значительный дифферент судна на корму и правый борт», — говорится в сообщении ведомства. «По данному факту оперативным дежурным Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора незамедлительно были проинформированы: оперативный дежурный Главного управления МЧС по Приморскому краю; оперативный дежурный Управления ФСБ по Приморскому краю; Дальневосточная транспортная прокуратура; капитан морского порта Владивосток; Госмортранснадзор по Дальневосточному федеральному округу; Морской спасательный координационный центр», — сообщает ТМУ Росприроднадзора.

Ведомство со ссылкой на оперативного дежурного ГУ МЧС по Приморскому краю сообщает, что группа специалистов регионального главка МЧС и инспекторы портконтроля отправились к судну на катере на воздушной подушке для разведки, установления причин затопления судна и выработки соответствующих решений.

Судно находится в Амурском заливе, в 8−10 км от Владивостока. В минувший вторник на нем начался пожар, разведка показала, что возгорание произошло на верхней и автомобильной палубах в кормовой части. В среду стало известно, что пожар на Yeruslan потух. Судно Yeruslan было построено в 1967 году. В качестве владельца значится китайская компания Claner Shipping Ltd., портом приписки — Пномпень (Камбоджа). В реестре отмечается, что судно в настоящее время не эксплуатируется.

Судно не раз оказывалось в центре скандальных историй после арестов в разных портах из-за долгов по зарплате перед моряками.

По данным Приморской транспортной прокуратуры, судовладелец задолжал своему экипажу более 200 тыс. долларов, по ходатайству прокурора на судно был наложен арест, а в отношении судовладельца заведено уголовное дело. Само судно находится на рейде в Амурском заливе уже два года, до недавнего времени его охраняли несколько человек. Несколько дней назад местные журналисты, которые поднялись на судно, убедились, что экипаж его покинул, они также рассказали, что помещения судна разграблены. К нему можно свободно подойти по льду или подъехать на автомобиле, на льду вокруг судна разбросан мусор.

По фактам хищений и пожара на судне транспортная полиция начала проверку.