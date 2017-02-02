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09:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Трехмесячный ребенок пострадал в ДТП в Приморье

В Хасанском районе Приморья в ДТП получил травмы трехмесячный ребенок, сообщает ИА «Дейта».

«В момент наезда автомобиля мальчик находился в детской коляске, которую везла мать, она шла вдоль проезжей части. В результате удара ребёнок получил травмы головы, потребовалась госпитализация», — говорится в сообщении ГИБДД России по Приморскому краю.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: в данном случае в первую очередь вину за ДТП несёт водитель, однако женщина с коляской должна понимать, что она отвечает не только за свою жизнь, но и за жизнь ребенка.

«Она должна заранее продумывать маршрут для прогулки, который должен быть максимально безопасным. Есть четыре варианта перехода проезжей части с коляской. Первый, самый распространенный и опасный — когда женщина толкает коляску перед собой. Он опасен тем, что, даже если правый ряд остановится, чтобы вас попустить, то из второго левого ряда водитель может не заметить коляску, так как она находится ниже уровня машин. Теряется обзор дороги, следовательно, и контроль над ситуацией. Второй вариант — когда женщина везет коляску позади себя. В этом случае она контролирует ситуацию впереди себя, но не видит, что происходит сзади. Третий способ — когда женщина держит коляску справа сбоку от себя. В этом случае у нее есть возможность при возникновении критической ситуации быстро принять верное решение», — говорится в сообщении.

Четвертый и самый безопасный способ — при движении вдоль проезжей части или ее переходе взять ребенка на руки и катить пустую коляску. Соблюдение этих мер необходимо для обеспечения безопасности вашего ребенка, напоминают сотрудники ГИБДД.

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