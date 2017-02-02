Уголовное дело убийцы Елены Ж. направлено в суд
В СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование убийства 27-летней женщины. Сперва она считалась без вести пропавшей, а потом волонтеры нашли ее тело в Закамске.
В СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование убийства 27-летней женщины. Сперва она считалась без вести пропавшей, а потом волонтеры нашли ее тело в Закамске.
По данным следствия, вечером 4 сентября 2016 года девушка была в компании знакомых, где познакомилась с 31-летним мужчиной. Позднее они оказались на пустыре в микрорайоне Судозавод.
В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, пермяк избил свою новую знакомую до смерти. Молодой человек забросал тело ветками и скрылся. С тех пор девушка считалась без вести пропавшей и ее стали разыскивать.
Тело обнаружили добровольцы, принимавшие участие в поисках. Через неделю был задержан убийца.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором района, направлено в суд.