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12:03 (мск), источник: Новости Перми

Уголовное дело убийцы Елены Ж. направлено в суд

В СУ СКР по Пермскому краю завершено расследование убийства 27-летней женщины. Сперва она считалась без вести пропавшей, а потом волонтеры нашли ее тело в Закамске.

По данным следствия, вечером 4 сентября 2016 года девушка была в компании знакомых, где познакомилась с 31-летним мужчиной. Позднее они оказались на пустыре в микрорайоне Судозавод.

В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, пермяк избил свою новую знакомую до смерти. Молодой человек забросал тело ветками и скрылся. С тех пор девушка считалась без вести пропавшей и ее стали разыскивать.

Тело обнаружили добровольцы, принимавшие участие в поисках. Через неделю был задержан убийца.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором района, направлено в суд.

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