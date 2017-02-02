Уголовное дело убийцы Елены Ж. направлено в суд

По данным следствия, вечером 4 сентября 2016 года девушка была в компании знакомых, где познакомилась с 31-летним мужчиной. Позднее они оказались на пустыре в микрорайоне Судозавод.

В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, пермяк избил свою новую знакомую до смерти. Молодой человек забросал тело ветками и скрылся. С тех пор девушка считалась без вести пропавшей и ее стали разыскивать.

Тело обнаружили добровольцы, принимавшие участие в поисках. Через неделю был задержан убийца.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокурором района, направлено в суд.