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12:01 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области обокрали директора школы, хранившую золота на 54 тысячи

Грабитель залезли в дом директора школы в Азово и, выставив пластиковое окно, похитили ювелирные украшения. Злоумышленник пока не найден.

Преступление произошло днем 31-го января. Придя вечером с работы домой, 50-летняя дама, работающая директором местной школы в райцентре Азово, обнаружила следы пребывания чужого человека. При этом пропали все украшения, которые педагог оценила в 54 тысячи рублей.

Осмотрев помещение, она поняла, что злоумышленник проник в дом, отжав пластиковое окно. На место происшествия были срочно направлены опергруппа и собака с кинологом, но обнаружить преступника по горячим следам не удалось, так как с момента взлома прошло несколько часов и все следы были уже затоптаны.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый пока не установлен, однако известно, что он был один.

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