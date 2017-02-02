В Омской области обокрали директора школы, хранившую золота на 54 тысячи

Преступление произошло днем 31-го января. Придя вечером с работы домой, 50-летняя дама, работающая директором местной школы в райцентре Азово, обнаружила следы пребывания чужого человека. При этом пропали все украшения, которые педагог оценила в 54 тысячи рублей.

Осмотрев помещение, она поняла, что злоумышленник проник в дом, отжав пластиковое окно. На место происшествия были срочно направлены опергруппа и собака с кинологом, но обнаружить преступника по горячим следам не удалось, так как с момента взлома прошло несколько часов и все следы были уже затоптаны.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый пока не установлен, однако известно, что он был один.