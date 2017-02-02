Два человека погибли на пожаре в Красном Сулине

Информация о возгорании в одном из домов по улице Косиора поступила к спасателям 1 февраля в 22.15.

В ликвидации пожара, площадь которого составила 12 кв. метров, были задействованы восемь человек и четыре единицы техники.

Пожарные справились с огнем в 23.20. На месте происшествия обнаружены тела мужчины и женщины. Их личности устанавливаются.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.