Два человека погибли на пожаре в Красном Сулине
Два человека погибли на пожаре в частном доме в Красном Сулине, сообщает don24.ru со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Ростовской области.
Два человека погибли на пожаре в частном доме в Красном Сулине, сообщает don24.ru со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Ростовской области.
Информация о возгорании в одном из домов по улице Косиора поступила к спасателям 1 февраля в 22.15.
В ликвидации пожара, площадь которого составила 12 кв. метров, были задействованы восемь человек и четыре единицы техники.
Пожарные справились с огнем в 23.20. На месте происшествия обнаружены тела мужчины и женщины. Их личности устанавливаются.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.