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11:59 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье пропал без вести 17-летний студент колледжа

Юноша ушёл из общежития и пропал.

Полиция ищет пропавшего без вести 17-летнего Артёма Зыкова.

Юноша ушёл из общежития Лысьвенского политехнического колледжа днём 31 января, с тех пор его никто не видел.

Приметы: на вид 18 лет, рост 173−175 см, телосложение худощавое, глаза тёмные, нос средний, волосы прямые чёрные короткие.

Был одет: шапка спортивная чёрного цвета, куртка чёрная с капюшоном, джинсы тёмные, кроссовки белые с тёмными полосами.

Если вам известно, где находится Артём Зыков, полиция просит позвонить по телефону 02.

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