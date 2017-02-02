В Прикамье пропал без вести 17-летний студент колледжа
Юноша ушёл из общежития и пропал.
Юноша ушёл из общежития и пропал.
Полиция ищет пропавшего без вести 17-летнего Артёма Зыкова.
Юноша ушёл из общежития Лысьвенского политехнического колледжа днём 31 января, с тех пор его никто не видел.
Приметы: на вид 18 лет, рост 173−175 см, телосложение худощавое, глаза тёмные, нос средний, волосы прямые чёрные короткие.
Был одет: шапка спортивная чёрного цвета, куртка чёрная с капюшоном, джинсы тёмные, кроссовки белые с тёмными полосами.
Если вам известно, где находится Артём Зыков, полиция просит позвонить по телефону 02.