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11:58 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске на Химиков после аварии на проводах висит фонарный столб

Авария произошла сегодня ночью.

Фонарный столб повис на электропроводах над тротуаром в Омске. Очевидцы выложили фотографию с места происшествия.

Сегодня ночью на улице Химиков произошла авария: иномарка врезалась в фонарный столб в районе дома № 32. Пассажиру автомобиля потребовалась помощь.

От мощного удара столб покосило, и он повис на электрических проводах. Теперь и столб, и провода, которые могут в любой момент оборваться, представляют угрозу для окружающих.

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