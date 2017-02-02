В Омске на Химиков после аварии на проводах висит фонарный столб

Сегодня ночью на улице Химиков произошла авария: иномарка врезалась в фонарный столб в районе дома № 32. Пассажиру автомобиля потребовалась помощь.

Фонарный столб повис на электропроводах над тротуаром в Омске. Очевидцы выложили фотографию с места происшествия.

От мощного удара столб покосило, и он повис на электрических проводах. Теперь и столб, и провода, которые могут в любой момент оборваться, представляют угрозу для окружающих.