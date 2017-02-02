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12:25 (мск), источник: Kapital.kz

Мухтара Аблязова вызвали на допрос в Астану

Национальное бюро по противодействию коррупции РК вызывает Мухтара Аблязова на допрос в Астану, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Kapital.kz

В Антикоррупционной службе пояснили, что установленные факты позволили дополнить подозрение Мухтара Аблязова созданием и руководством преступным сообществом, включающим в себя ряд организованных преступных групп, действовавших как на территории Казахстана, так и за его пределами.

«В соответствии с частью 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (УПК РК), подозреваемый вызывается на допрос повесткой. Однако, в связи с нахождением подозреваемого Аблязова вне пределов Республики Казахстан и уклонением от явки, Антикоррупционная служба, руководствуясь частью 3 статьи 205 УПК РК, публикует уведомление о вызове подозреваемого на допрос в средствах массовой информации. Подозреваемому Аблязову необходимо в срок до 17:00 часов 10 февраля 2017 года явиться в административное здание Национального Бюро по противодействию коррупции по адресу: Республика Казахстан, город Астана, улица Сейфуллина, 37 к руководителю следственно-оперативной группы — руководителю Следственного департамента Перову Сергею Николаевичу», — указывается в распространенной информации.

В ведомстве уточнили, что для участия в следственных действиях подозреваемый вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс.

«В соответствии с частью 3 статьи 205 УПК РК, уведомление о вызове подозреваемого Аблязова публикуется в республиканских средствах массовой информации и в средствах массовой информации Франции по месту его возможного нахождения, и Италии по месту жительства близких родственников», — отметили в Нацбюро.

Отметим, что Национальным бюро по противодействию коррупции продолжается досудебное расследование уголовного дела в отношении бывшего топ — менеджмента АО «БТА Банк» Аблязова М. К., Жаримбетова Ж. Д. и других. В ходе следствия Антикоррупционной службой добыты дополнительные доказательства противоправных деяний Аблязова и его сообщников. Раскрыты новые схемы легализации (отмывания) похищенных в банке денежных средств.

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