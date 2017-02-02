Мухтара Аблязова вызвали на допрос в Астану
Национальное бюро по противодействию коррупции РК вызывает Мухтара Аблязова на допрос в Астану, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в
Национальное бюро по противодействию коррупции РК вызывает Мухтара Аблязова на допрос в Астану, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в
В Антикоррупционной службе пояснили, что установленные факты позволили дополнить подозрение Мухтара Аблязова созданием и руководством преступным сообществом, включающим в себя ряд организованных преступных групп, действовавших как на территории Казахстана, так и за его пределами.
«В соответствии с частью 1 статьи 208
В ведомстве уточнили, что для участия в следственных действиях подозреваемый вправе пригласить защитника самостоятельно либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника органом, ведущим уголовный процесс.
«В соответствии с частью 3 статьи 205 УПК РК, уведомление о вызове подозреваемого Аблязова публикуется в республиканских средствах массовой информации и в средствах массовой информации Франции по месту его возможного нахождения, и Италии по месту жительства близких родственников», — отметили в Нацбюро.
Отметим, что Национальным бюро по противодействию коррупции продолжается досудебное расследование уголовного дела в отношении бывшего топ — менеджмента АО «БТА Банк» Аблязова М. К., Жаримбетова Ж. Д. и других. В ходе следствия Антикоррупционной службой добыты дополнительные доказательства противоправных деяний Аблязова и его сообщников. Раскрыты новые схемы легализации (отмывания) похищенных в банке денежных средств.