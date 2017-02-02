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10:47 (мск), источник: Югополис

На Кубани легковушка влетела в фуру, погибли два человека

Авария с летальным исходом произошла 1 февраля в Крыловском районе.

По предварительным данным отдела пропаганды краевого УГИБДД, 53-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-211240, превысил скорость и съехал на полосу разгона, где врезался в стоящий грузовой автомобиль МАЗ 5440.

В результате ДТП водитель легковушки и его 50-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье, погибли на месте. Еще один пассажир ВАЗ-211240 госпитализирован.

Обстоятельства, послужившие причиной аварии, уточняются.

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