На Кубани легковушка влетела в фуру, погибли два человека

По предварительным данным отдела пропаганды краевого УГИБДД, 53-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-211240, превысил скорость и съехал на полосу разгона, где врезался в стоящий грузовой автомобиль МАЗ 5440.

В результате ДТП водитель легковушки и его 50-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье, погибли на месте. Еще один пассажир ВАЗ-211240 госпитализирован.

Обстоятельства, послужившие причиной аварии, уточняются.