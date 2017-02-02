На юге Волгограда двухлетний ребенок погиб от удара током

Как сообщает замруководителя следственного отдела по Красноармейскому району Руслан Капитанчук, пока родители ребенка на пару минут оставили его без присмотра, тот достал из мешка с мусором, который те собирались выкинуть, провод с оголенными концами и засунул его в розетку. Мальчик скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. Семья мальчика характеризуется как положительная, в ней воспитывается еще один 6-летний ребенок.