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10:55 (мск), источник: АиФ Волгоград

На юге Волгограда двухлетний ребенок погиб от удара током

Двухлетний мальчик скончался от удара током в Красноармейском районе Волгограда в среду, 1 февраля.

Как сообщает замруководителя следственного отдела по Красноармейскому району Руслан Капитанчук, пока родители ребенка на пару минут оставили его без присмотра, тот достал из мешка с мусором, который те собирались выкинуть, провод с оголенными концами и засунул его в розетку. Мальчик скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.

В настоящее время правоохранители проводят проверку по факту произошедшего. Семья мальчика характеризуется как положительная, в ней воспитывается еще один 6-летний ребенок.

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