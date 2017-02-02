61-летний мужчина на Volkswagen Jetta сбил двух волгоградцев на пешеходном переходе

В 08:15 61-летний мужчина на Volkswagen Jetta ехал по улице Коммунистической в сторону 13-й Гвардейской. Напротив дома № 36 он сбил двоих мужчин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии оба пешехода с травмами были доставлены в больницу.