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11:55 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

61-летний мужчина на Volkswagen Jetta сбил двух волгоградцев на пешеходном переходе

Иномарка сбила двоих мужчин на пешеходном переходе в Центральном районе. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В 08:15 61-летний мужчина на Volkswagen Jetta ехал по улице Коммунистической в сторону 13-й Гвардейской. Напротив дома № 36 он сбил двоих мужчин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии оба пешехода с травмами были доставлены в больницу.

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