Вынесен приговор гомельским наркокоролевам: всем по 11 лет колонии

По информации милиции, наркобизнесом гомельчанки занялись несколько лет назад: сняли частный дом в центре города, где фасовали и продавали мак. Сделки заключались только с помощью звонков на сотовые и лишь со знакомыми, встречались с покупателями, соблюдая меры конспирации. Задержали женщин с поличным в декабре 2015 года.

«30 января состоялся суд первой инстанции. Тройку признали виновной в совершении незаконных с целью сбыта, приобретения, хранения, перевозки и незаконном сбыте наркотических средств, совершенной группой лиц и приговорили к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима с конфискацией имущества», — сказал Пристромов.

Он также сообщил, что суд вынес приговоры и в отношении четверых «клиентов» распространителей — им назначено лишение свободы сроком на два года и курс лечения от наркозависимости.

По словам представителя УВД, расследование уголовного дела растянулось на несколько месяцев, было допрошено большое количество свидетелей.

По информации УВД, приговор гомельчанкам не уступил в законную силу и может быть обжалован.