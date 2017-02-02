Стали известны подробности тяжелой аварии во Владивостоке
Пострадали трое, в том числе ребенок.
Пострадали трое, в том числе ребенок.
Стали известны подробности тяжелой аварии во Владивостоке, в которой пострадали три человека, в том числе шестилетняя девочка. Напомним, столкновение автомобилей Тойота Витц и Лексус произошло в районе дома по проспекту 100-летия Владивостоку, 30"г около 13:05 в среду 1 февраля.
По предварительным данным, как сообщили корреспонденту РИА VladNews в
В результате столкновения пострадали оба водителя и
Водитель Тойоты получил ушибы мягких тканей головы, грудной клетки и поясничной области справа. Он госпитализирован.
Владелица Лексуса получила вывих левой руки и направлена на амбулаторное лечение.
Пострадавшую девочку отвезли в Краевую детскую клиническую больницу № 1 с тупой травмой живота.