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11:57 (мск), источник: VLADNEWS

Стали известны подробности тяжелой аварии во Владивостоке​

Пострадали трое, в том числе ребенок.

Стали известны подробности тяжелой аварии во Владивостоке, в которой пострадали три человека, в том числе шестилетняя девочка. Напомним, столкновение автомобилей Тойота Витц и Лексус произошло в районе дома по проспекту 100-летия Владивостоку, 30"г около 13:05 в среду 1 февраля.

По предварительным данным, как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, легковой автомобиль марки Тойота Витц ехал со стороны проспекта на улицу Невская. На перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево, выезжая со второстепенной дороги, 29-летний водитель авто не уступил дорогу ехавшему по главной Лексусу, за рулем которого была 30-летняя женщина.

В результате столкновения пострадали оба водителя и ребенок-пассажир Лексуса.

Водитель Тойоты получил ушибы мягких тканей головы, грудной клетки и поясничной области справа. Он госпитализирован.

Владелица Лексуса получила вывих левой руки и направлена на амбулаторное лечение.

Пострадавшую девочку отвезли в Краевую детскую клиническую больницу № 1 с тупой травмой живота.

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