Поезд врезался в автомобиль в Нижегородской области 2 февраля

Согласно информации, на перегоне Поя — Шатки в 03:10 автомобиль УАЗ выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся тепловозом. «Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», — отмечается в сообщении. В результате аварии водитель автомобиля доставлен в больницу с травмой головы. На график движения пассажирских поездов ДТП не повлияло.