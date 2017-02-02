В Нижнем Новгороде столкнулись три автомобиля: пострадал 4-летний ребенок
1 февраля в 13:45 на проспекте Ильича в Автозаводском районе Нижнего Новгорода столкнулись 3 автомобиля.
1 февраля в 13:45 на проспекте Ильича в Автозаводском районе Нижнего Новгорода столкнулись 3 автомобиля.
Пострадал 4-летний ребенок. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области. Водитель Peugeot не предоставил преимущество в движении при выезде с второстепенной дороги и столкнулся с автомобилями ГАЗ и Fiat.
В результате ДТП пострадала 4-летняя девочка. Она находилась в Peugeot на заднем сидении справа в детском кресле, пристегнута ремнем безопасности.