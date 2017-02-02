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11:00 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижнем Новгороде столкнулись три автомобиля: пострадал 4-летний ребенок

1 февраля в 13:45 на проспекте Ильича в Автозаводском районе Нижнего Новгорода столкнулись 3 автомобиля.

Пострадал 4-летний ребенок. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области. Водитель Peugeot не предоставил преимущество в движении при выезде с второстепенной дороги и столкнулся с автомобилями ГАЗ и Fiat.

В результате ДТП пострадала 4-летняя девочка. Она находилась в Peugeot на заднем сидении справа в детском кресле, пристегнута ремнем безопасности.

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