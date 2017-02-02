В МВД РК опровергли информацию о сбежавших из тюрьмы педофилах
Министерство внутренних дел прокомментировало распространяемое в соцсетях сообщение о сбежавших из казахстанской тюрьмы особо опасных преступниках.
Министерство внутренних дел прокомментировало распространяемое в соцсетях сообщение о сбежавших из казахстанской тюрьмы особо опасных преступниках.
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Мы категорически опровергаем данную информацию. Сообщение, пересылаемое через мессенджеры между казахстанцами, является дезинформацией.
«Месяц назад в Кызылорде также распространялись подобные сообщения, там локально в родительских чатах писали о сбежавших преступниках, однако это неправда. О людях, которые пишут такие сообщения неизвестно, они могут быть психически больными или делают это
Между тем родители школьников продолжают выражать обеспокоенность. По их словам, рассылка о сбежавших педофилах продолжает курсировать в родительских чатах и группах.