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12:28 (мск), источник: 365info.kz

В МВД РК опровергли информацию о сбежавших из тюрьмы педофилах

Министерство внутренних дел прокомментировало распространяемое в соцсетях сообщение о сбежавших из казахстанской тюрьмы особо опасных преступниках.

Руководитель пресс-службы Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Галымжан Хасенов прокомментировал эти слухи.

Мы категорически опровергаем данную информацию. Сообщение, пересылаемое через мессенджеры между казахстанцами, является дезинформацией.
Галымжан Хасенов

«Месяц назад в Кызылорде также распространялись подобные сообщения, там локально в родительских чатах писали о сбежавших преступниках, однако это неправда. О людях, которые пишут такие сообщения неизвестно, они могут быть психически больными или делают это кому-то назло. Могу смело заявить, что в Казахстане побега преступников на данный момент нет», — приводит его слова «Казинформ».

Между тем родители школьников продолжают выражать обеспокоенность. По их словам, рассылка о сбежавших педофилах продолжает курсировать в родительских чатах и группах.

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