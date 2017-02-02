В МВД РК опровергли информацию о сбежавших из тюрьмы педофилах

«Месяц назад в Кызылорде также распространялись подобные сообщения, там локально в родительских чатах писали о сбежавших преступниках, однако это неправда. О людях, которые пишут такие сообщения неизвестно, они могут быть психически больными или делают это кому-то назло. Могу смело заявить, что в Казахстане побега преступников на данный момент нет», — приводит его слова «Казинформ».



Между тем родители школьников продолжают выражать обеспокоенность. По их словам, рассылка о сбежавших педофилах продолжает курсировать в родительских чатах и группах.