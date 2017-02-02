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10:48 (мск), источник: ТАСС

СК на Урале проводит проверку в связи со сходом вагонов грузового поезда

Семь вагонов сошли на станции Колюткино Свердловской железной дороги, пострадавших нет.

Источник: ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Уральское Следственное управление (СУ) на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку в связи со сходом семи вагонов грузового поезда на станции Колюткино Свердловской железной дороги, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Доследственная проверка проводится по факту схода семи вагонов, груженых углем, на станции Колюткино Свердловской железной дороги по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» и статьей «Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах», — сказали в пресс-службе.

Установлено, что 2 февраля 2017 года около 01.11 (23.11 мск) поезд проходил стрелочный перевод на станции со стороны Каменска-Уральского в сторону Екатеринбурга, когда с рельсов сошли вагоны, они не опрокинулись. «В результате схода вагонов никто не пострадал, угрозы экологической безопасности не возникло, просыпание груза не произошло. Повреждено около 100 метров железнодорожного полотна, оно восстанавливается», — добавили в пресс-службе.

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