СК на Урале проводит проверку в связи со сходом вагонов грузового поезда
Семь вагонов сошли на станции Колюткино Свердловской железной дороги, пострадавших нет.
Семь вагонов сошли на станции Колюткино Свердловской железной дороги, пострадавших нет.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Уральское Следственное управление (СУ) на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку в связи со сходом семи вагонов грузового поезда на станции Колюткино Свердловской железной дороги, сообщили в
«Доследственная проверка проводится по факту схода семи вагонов, груженых углем, на станции Колюткино Свердловской железной дороги по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» и статьей «Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах», — сказали в
Установлено, что 2 февраля 2017 года около 01.11 (23.11 мск) поезд проходил стрелочный перевод на станции со стороны