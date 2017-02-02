СК на Урале проводит проверку в связи со сходом вагонов грузового поезда

«Доследственная проверка проводится по факту схода семи вагонов, груженых углем, на станции Колюткино Свердловской железной дороги по признакам преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» и статьей «Неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах», — сказали в пресс-службе.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Уральское Следственное управление (СУ) на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку в связи со сходом семи вагонов грузового поезда на станции Колюткино Свердловской железной дороги, сообщили в пресс-службе ведомства.