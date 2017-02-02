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10:53 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Нижнем Тагиле освободили банду вора в законе Ровшана Ленкоранского

Вымогатели действовали от имени короля преступного мира в стиле лихих 90-х. Суд изменил меру пресечения.

Суд Нижнего Тагила освободил из-под стражи пятерых участников группировки, занимавшихся вымогательством у местных коммерсантов. Бойцы, подозреваемые в членстве в преступной группе, были арестованы в августе 2016 года в результате масштабной спецоперации уральских силовиков. В среду, 1 февраля, суд отпустил их из СИЗО под подписку о невыезде, сообщил источник «АиФ-Урал».

Основания для изменения меры пресечения пока неизвестны, но есть информация, что у части из них не было постоянной регистрации на территории Свердловской области.

Задержание группировки из 30 бойцов прошло в ночь на 4 августа 2016 года в Нижнем Тагиле. Вооруженные ножами, дубинками и травматическим пистолетом с признаком переделки под боевой пытались получить деньги у местного предпринимателя по якобы имеющейся долговой расписке. По официальным данным свердловского полицейского главка, одним из задержанных мастер спорта по кикбоксингу. «В СИЗО оказались Хыдыр Г. 1970 года рождения, Илькин А. 1995 года рождения, Орхан М. 1992 года рождения, Асим А. 1994 года рождения, Тельман В. 1987 года рождения. В отношении шестого предполагаемого подельника избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — сообщала по факту ареста пресс-служба свердловского ГУ МВД.

По неофициальным данным, за группировкой числилось более 30 криминальных эпизодов, в числе которых разбои и вымогательства с местных коммерсантов. Поборы осуществлялись от имени убитого в сентябре прошлого года вора в законе Ровшана Джаниева, более известного как Ровшан Ленкоранский. Как говорят оперативники, ОПГ была одной из боевых единиц этого законника. Один из случаев вымогательства был отягощен огнестрельным ранением одной из жертв в ногу, причем операция по извлечению пули прошла нелегально.

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