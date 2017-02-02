В Челябинске ищут водителя, сбившего мать с коляской на переходе

В Челябинске объявлен в розыск водитель, сбивший на регулируемом пешеходном переходе женщину с коляской, — потерпевшая шла на зеленый свет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды городской ГИБДД.

Инцидент произошел еще во вторник, 31 января, в 11.10 в Ленинском районе, у дома 4 по улице Гагарина, однако Госавтоинспекция сообщила о нем только сегодня. «Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть дороги в зоне регулируемого пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора, после чего с места ДТП скрылся», — говорится в сообщении.

Женщина 1986 года рождения и ее сын 2016 года рождения, который в момент ДТП находился в коляске, получили черепно-мозговые травмы и сотрясение, оба госпитализированы.