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10:59 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске ищут водителя, сбившего мать с коляской на переходе

Женщина переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В Челябинске объявлен в розыск водитель, сбивший на регулируемом пешеходном переходе женщину с коляской, — потерпевшая шла на зеленый свет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды городской ГИБДД.

Инцидент произошел еще во вторник, 31 января, в 11.10 в Ленинском районе, у дома 4 по улице Гагарина, однако Госавтоинспекция сообщила о нем только сегодня. «Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть дороги в зоне регулируемого пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора, после чего с места ДТП скрылся», — говорится в сообщении.

Женщина 1986 года рождения и ее сын 2016 года рождения, который в момент ДТП находился в коляске, получили черепно-мозговые травмы и сотрясение, оба госпитализированы.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится административное расследование. Ведутся поиски водителя, оставившего место ДТП в нарушение ПДД. Очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия и лиц, располагающих информацией о водителе или автомобиле, просят обратиться в отделение розыска ГИБДД УМВД России по Челябинску (Гончаренко, 99) или позвонить по телефонам: 728−61−15, 728−61−14.

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