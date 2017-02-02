Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как оборудовать простую и удобную гардеробную?
Исследователи научились читать мысли парализованных пациентов
«Авдеевка на грани гибели»: бои близ Донецка не утихают
Огромный 3-х километровый разлом появился в США (видео)
Дима Билан поделился семейным снимком
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
ДНР: Бездарная попытка прорыва украинской армии в Коминтерново
Идет бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
На широкую ногу: Джонни Депп тратит $30 тысяч в месяц на вино
Экс-возлюбленная Телегина высказалась о его романе с Пелагеей
"Прекратите себя так вести!": Васильев возмутил Долину
Фанаты осудили жену Газманова за прикрытую грудь
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
6Минобороны показало новый истребитель МиГ-35
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
11:00 (мск), источник: Uralpress.ru

В Южноуральске арестована мать двух детей

Суд Южноуральска (Челябинская область) арестовал на 13 суток мать двоих детей. Такая мера применена к женщине за неуплату средств на содержание детей, сообщили в службе судебных приставов.

40-летняя жительница Южноуральска — мать двух дочерей: старшая в 2017 году отпразднует свое совершеннолетие, младшей исполнится 13 лет. Но в семье девочки не живут: их родители шесть лет назад были лишены родительских прав. Несовершеннолетние находятся на попечении родной тети, которая оформила опеку и увезла их в Челябинск.

Сразу же после лишения отца и матери родительских прав суд взыскал с них алименты в пользу опекуна на содержание детей. Исполнительное производство изначально было возбуждено в Пластовском отделе, поскольку семья проживала в селе Верхняя Санарка.

Супруги в связи со злостным уклонением от выплаты алиментов были привлечены к уголовной ответственности — получили условные сроки. В 2012 году отец детей умер от травмы головы, мать продолжала асоциальный образ жизни, не работала, о детях не вспоминала. В 2013 году в отношении нее было возбуждено второе уголовное дело, суд назначил ей год исправительных работ.

Женщина переехала в Южноуральск, по-прежнему не работала, пила. Долг перед дочерьми достиг 631 тысячи рублей.

После вступления в силу изменений в законодательстве о декриминализации некоторых статей УК РФ, в том числе и по части алиментов, привлечь ее к суду можно было только после административной статьи. Судебным приставом-исполнителем был составлен протокол по статье о неуплате средств на содержание детей, после чего должница была доставлена в мировой участок, где судья назначил ей 13 суток ареста.

После истечения срока наказания ей будет дано два месяца на исправление. Если ситуация не изменится, то непутевая мать может стать фигуранткой третьего уголовного дела, максимальная санкция которой предусматривает уже год лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
С первого февраля проиндексированы размеры пособий на детей
Россия выразила Украине протест в связи с пролетом Ан-26
Трамп пересмотрит «тупую сделку» с Австралией по 1250 мигрантам
Порошенко заявил о желании отменить санкции против России
В Румынии возобновились массовые антиправительственные протесты
Допинг-проба «Б» боксера Поветкина дала положительный результат
«Почта России» назвала слухами сообщения об отставке Страшнова
Арестованы еще два сообщника лидера «Шалтая-Болтая»
Спорт
Оскара! Или Говорил ли Игало с Богом? Крупнейшие трансферы зимы Самые дорогие сделки с участием клубов Европы
Авто
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка Аукционный дом Bonhams продал уникальный внедорожник Lamborghini, который известен россиянам, в том числе, по сериалу «Бригада»
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
Экс-участница «Дома 2» станет домработницей в новом реалити-шоу Телеканал «Пятница!» запускает новое шоу, его главными героинями станут звезды Instagram, на чьи аккаунты подписаны и за чьей жизнью следят сотни тысяч людей
Недвижимость
В Москве и Петербурге появится «умное жилье»
Объявлен мораторий на строительство в центре Петербурга
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Россиянки стали позже рожать первенцев В последние годы в России неуклонно растет средний возраст, в котором женщины рожают первого ребенка.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь