В Южноуральске арестована мать двух детей

40-летняя жительница Южноуральска — мать двух дочерей: старшая в 2017 году отпразднует свое совершеннолетие, младшей исполнится 13 лет. Но в семье девочки не живут: их родители шесть лет назад были лишены родительских прав. Несовершеннолетние находятся на попечении родной тети, которая оформила опеку и увезла их в Челябинск.

Сразу же после лишения отца и матери родительских прав суд взыскал с них алименты в пользу опекуна на содержание детей. Исполнительное производство изначально было возбуждено в Пластовском отделе, поскольку семья проживала в селе Верхняя Санарка.

Супруги в связи со злостным уклонением от выплаты алиментов были привлечены к уголовной ответственности — получили условные сроки. В 2012 году отец детей умер от травмы головы, мать продолжала асоциальный образ жизни, не работала, о детях не вспоминала. В 2013 году в отношении нее было возбуждено второе уголовное дело, суд назначил ей год исправительных работ.

Женщина переехала в Южноуральск, по-прежнему не работала, пила. Долг перед дочерьми достиг 631 тысячи рублей.

После вступления в силу изменений в законодательстве о декриминализации некоторых статей УК РФ, в том числе и по части алиментов, привлечь ее к суду можно было только после административной статьи. Судебным приставом-исполнителем был составлен протокол по статье о неуплате средств на содержание детей, после чего должница была доставлена в мировой участок, где судья назначил ей 13 суток ареста.

После истечения срока наказания ей будет дано два месяца на исправление. Если ситуация не изменится, то непутевая мать может стать фигуранткой третьего уголовного дела, максимальная санкция которой предусматривает уже год лишения свободы.