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11:03 (мск), источник: СуперОмск

Омская полиция поймала серийного похитителя камер наблюдения

Мужчина попытался скрыться от стражей порядка, однако погоня быстро закончилась.

В полицию обратился сторож гаражно-строительного кооператива, расположенного на проспекте Мира. Он сообщил, что неизвестный похищает камеры наружного видеонаблюдения с охраняемой им территории.

Прибывшие по указанному адресу полицейские заметили мужчину с пакетом в руках. При виде стражей порядка он попытался скрыться. Уже через несколько минут злоумышленник был задержан и доставлен в городской отдел полиции № 8. В ходе личного досмотра подозреваемого сотрудники уголовного розыска обнаружили в его пакете 4 камеры наружного видеонаблюдения.

Фигурант, 48-летний житель Советского округа, ранее неоднократно судим, в том числе за кражу и грабежи. Установленные над гаражными боксами камеры подозреваемый заметил давно и, в очередной раз проходя мимо, решил их похитить для дальнейшей продажи.

В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. Дежурным дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.

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