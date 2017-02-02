Омская полиция поймала серийного похитителя камер наблюдения

В полицию обратился сторож гаражно-строительного кооператива, расположенного на проспекте Мира. Он сообщил, что неизвестный похищает камеры наружного видеонаблюдения с охраняемой им территории.

Прибывшие по указанному адресу полицейские заметили мужчину с пакетом в руках. При виде стражей порядка он попытался скрыться. Уже через несколько минут злоумышленник был задержан и доставлен в городской отдел полиции № 8. В ходе личного досмотра подозреваемого сотрудники уголовного розыска обнаружили в его пакете 4 камеры наружного видеонаблюдения.

Фигурант, 48-летний житель Советского округа, ранее неоднократно судим, в том числе за кражу и грабежи. Установленные над гаражными боксами камеры подозреваемый заметил давно и, в очередной раз проходя мимо, решил их похитить для дальнейшей продажи.

В настоящее время похищенное имущество изъято и возвращено законному владельцу. Дежурным дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет.