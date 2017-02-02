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11:52 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Экс-глава Дальнегорска стал фигурантом нового уголовного дела по «выбиванию» контрактов

Игоря Сахуту подозревают в незаконном ведении бизнеса и покровительстве своему делу за счет должности.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 2 февраля, PrimaMedia.

Новое уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы Дальнегорского городского округа Игоря Сахуты. Теперь, вместе с подозрениями в превышении должностных полномочий, приморскому чиновнику вменяется незаконное участие в предпринимательской деятельности. По версии следствия, Сахута лично и через третьи лица управлял коммерческой компанией, что было запрещено, а также оказывал ей покровительство, создавая все условия для получения контрактов с городской администрацией, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на СУ Следственного комитета по Приморью.

Находящийся в настоящее время в СИЗО Игорь Сахута подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). По версии следствия, с ноября 2013 по декабрь 2015 года, будучи главой Дальнегорска и несмотря на запрет вести предпринимательскую деятельность, лично и через доверенных лиц он участвовал в управлении ООО «Автобаза № 7», осуществляющего коммерческую деятельность.

Расследование уголовного продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы и предъявления обвинения. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ Российской Федерации по Приморскому краю.

Напомним, в декабре 2016 года СУ СК РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями в администрации Дальнегорского городского округа при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Указывалось, что в конце 2015 года должностное лицо из числа сотрудников администрации, достоверно зная о среднерыночной стоимости 1 кв. метра на вторичном рынке Дальнегорска, организовало проведение электронных аукционов на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир в многоквартирном доме) для переселения граждан по муниципальной адресной программе. Всего было издано 17 распоряжений о приобретении 34 квартир по завышенным ценам.

После чего сотрудник администрации обеспечил приемку и оплату в установленном контрактом размере. В результате Фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства, бюджету Приморского края и бюджету Дальнегорского городского округа причинен материальный ущерб в размере не менее 22 млн рублей. Тем временем сотрудники администрации Дальнегорска встали на защиту мэра. Они уверены, что Игорь Сахута не совершал инкриминируемых ему преступлений, а покупка квартир, о которой говорят следователи, совершалась в рамках законодательства.

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