Зарезавшего мать екатеринбургского школьника отправили в психбольницу

15-летнего екатеринбуржца, подозреваемого в убийстве матери, отправили в психиатрическую больницу. Врачи установят, вменяем ли он.

Как сообщил «Уралинформбюро» руководитель следственного отдела по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга Игорь Юдин, стационарная экспертиза будет длиться 30 суток. Затем еще 10 суток потребуется на изготовление заключения.

Окончание расследования уголовного дела ожидается в марте.

Трагедия произошла в ночь на 29 декабря 2016 года в квартире на улице Уральских Рабочих. Подросток поссорился с 46-летней матерью и несколько раз ударил ее ножом. Сам мальчик утверждает, что женщина напала на него первой.

5 декабря школьника посадили под домашний арест. Спустя пару дней он сбежал, угнав машину матери. Его поймали в Челябинске вечером 8 декабря, а на следующий день суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте подростка.