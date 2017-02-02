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11:54 (мск), источник: УНИАН

В Авдеевке из-за вчерашних обстрелов повреждены 52 дома — Жебривский

Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно.

Источник: УНИАН

Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

«Ночь в Авдеевке прошла относительно спокойно. Хотя, было слышно, как на окраинах, по позициям наших военных лупили “Грады” и тяжелая артиллерия. В 9:00 в СОШ № 7 Авдеевки началось обучение. Сюда пришли учителя и ученики из других школ. Благодаря коксохиму, температура теплоносителя в теплосетях города составляет 55 градусов. Это дает в помещениях температуру около 17 градусов тепла. Вода в город подается. Канализационно-насосная станция работает», — сообщил он.

Он добавил, что военные подразделения «CIMIC» вместе с коммунальщиками города помогают восстанавливать поврежденные вчера российскими «Градом» дома.

«Утром выезжал с коммунальщиками и военными старой Авдеевки. В результате вчерашнего обстрела там повреждены (повреждения различного характера) 52 дома», — добавил он.

Как известно, на Донбассе с 29 января начались массированные обстрелы Авдеевки, с использованием тяжелой артиллерии, системы «Град» и танков. 30 января в результате обстрела были повреждены ЛЭП и прекращено электроснабжение и водоснабжение города, а также Авдеевского коксохима и Донецкой фильтровальной станции.

Вечером 1 февраля глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил о начале переговоров относительно объявления режима тишины на Донбассе на 2 февраля для проведения ремонтных работ.

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