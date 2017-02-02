Почтальон наживалась на чужом горе в Приморье

«В ходе предварительного следствия установлено, что сотрудница отделения связи присвоила деньги, предназначенные для выплаты компенсации пострадавшим от наводнения в результате тайфуна», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

Подозреваемая расписывалась в ведомостях о получении денег, в результате от ее действий пострадали семеро жителей Чугуевского района. Причиненный им ущерб составил 70 тысяч рублей.

В полиции 47-летняя женщина дала признательные показания.

«УФПС Приморского края сообщает, что к сотруднице применены меры дисциплинарного воздействия, в ближайшее время она будет уволена. Сейчас проводится следственная проверка документов, по итогам которой обязательства перед пострадавшими клиентами будут выполнены в полном объеме», — говорится в сообщении.

